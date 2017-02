Asscher: NAM uit schadeafhandeling gaan we concreet regelen

Vice-premier Asscher wil de toezegging om de NAM uit de schadeafhandeling concreet gaan regelen. Dat zei de lijstrekker van de PvdA dinsdagochtend in Westerbroek, waar hij de avond ervoor een dorpsbijeenkomst bezocht.

Asscher denkt dat het makkelijker gezegd dan gedaan is om de NAM uit de schadeafwikkeling te halen. De PvdA voorman zegt dat het juridisch nog lastig is om de NAM wel te dwingen om te betalen maar dat het bedrijf zich dan niet mag bemoeien met lastige gevallen. 'We zijn nu bezig een plan te maken, zodat dat straks bij de formatie kan worden afgesproken'Verder wil Asscher een verantwoord plan om de gaswinning terug te dringen. 'Ik geloof niks van partijen die zeggen:. Je moet ook rekening houden met de instabiliteit die dat veroorzaakt'Als derde punt wil de lijstrekker 600 miljoen per jaar uittrekken, waarvan 300 miljoen voor het gebied en 300 miljoen voor het stimuleeren van de energietransitie. 'Zodat er ook weer nieuw perspectief komt, werkgelegenheid. Dat er iets terug gaat naar het gebied.'Bovenstaande drie punten moeten terugkomen in een nieuw regeerakkoord, zegt Asscher. 'Ik denk dat dat al heel erg helpt'.Volgens Asscher is de gaswinning nauwelijks een thema in de verschillende verkiezingsdebatten, omdat de politieke partijen het nu eens zijn dat er iets moet gebeuren.Hij doelt daarbij op het Kamerdebat, waarin het ging over het verwijderen van de NAM uit de schadeafwikkeling, het terugdringen van de gaswinning en meer geld voor Groningen in de toekomst.