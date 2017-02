De Drentse Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar had beter na moeten denken toen hij de naam van het bedrijf van zijn schoonzus noemde. Dat zegt gedeputeerde Cees Bijl tegen RTV Drenthe.

Cees Bijl voert het woord over deze kwestie rondom Jacques Tichelaar, omdat hij belast is met de portefeuille Financiën en dus gaat over het aanbesteden van projecten.'Tichelaar heeft in een brief aangegeven dat hij een aantal bedrijven had genoemd, waaronder dat van zijn schoonzus. Het was bedoeld als voorbeeld van hoe het project ook opgepakt had kunnen worden, want het wou niet vlotten,' zegt Bijl.Bijl legt uit hoe onhandigheid geleid heeft tot de ophef rondom de commissaris. 'Ik denk dat als je een naam noemt waar familie bij betrokken is, zonder dat het de bedoeling is dat daar wat mee gebeurt, je beter na had moeten denken. Ook op het moment dat duidelijk wordt dat de opdracht daar terecht is gekomen.'Gedeputeerde Bijl wil geen oordeel hangen aan de onhandige acties van de Tichelaar. 'Dat is aan de Staten om te doen in het debat van woensdag. Nooit vooruitlopen op een debat, dat is niet netjes naar de Staten toe.'