Eerste huurders West-Indischekade zijn akkoord met bouwplannen

Bewoners van 112 woningen in het eerste woonblok aan de West-Indischekade in de stad Groningen zijn akkoord met de verbouwplannen van Lefier. De huurders gingen akkoord na inloopbijeenkomsten.

Het gaat om 312 huizen van woningbouwcorporatie Lefier met kou- en tochtproblemen aan de West-Indischekade. Lefier wil daar centrale verwarming, dubbel glas, gevelisolatie en mechanische ventilatie aanbrengen.Bewoners protesteren al jaren tegen de barre omstandigheden waarin ze verkeren. Een aantal heeft een hard hoofd in de aangekondigde renovatie. 'Dat roepen ze al jaren', zegt huurder Cathy begin februari. Volgens de huurders zijn veel mensen bang dat de huren toch stijgen. Volgens Lefier blijven de woningen wel in het lage huursegment.De woningcorporatie heeft afgelopen week vier inloopbijeenkomsten georganiseerd waar huurders konden kijken naar een voorbeeldwoning. In maart doet Lefier huisbezoeken bij de bewoners die nog niet akkoord zijn. Lefier verwacht dat ook die bewoners akkoord gaan met de aanpak van de woningen.Ook de SP in Groningen en enthousiaste bewoners hebben de afgelopen tijd actie gevoerd om huurder te overtuigen mee te doen met het plannen.Als minimaal 70 procent van de bewoners heeft ingestemd, kunnen de werkzaamheden in het najaar van 2017 starten. Als de meerderheid niet wordt behaald, kunnen de huizen niet worden aangepakt.