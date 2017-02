Woning blijkt volledig omgebouwd tot hennepkwekerij

(Foto: Diego Charlón Sánchez / Flickr)

In de woonwijk Selwerd in de stad Groningen is maandag een hennepkwekerij opgerold. De kwekerij is ontdekt door een deurwaarder, die een woning kwam ontruimen.

De hele woning was omgebouwd voor de kweek van de wietplanten, van bewoning was geen sprake meer. Na de vondst is het hele pand ontruimd en de kwekerij vernietigd.



De politie doet onderzoekt naar de eigenaar van de hennepkwekerij.

Door: RTV Noord Correctie melden