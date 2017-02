Bezorgde ouders doen zelfstandig onderzoek naar kunstgraskorrels

Alle Groninger voetbalverenigingen krijgen dinsdag een enquêteformulier over de situatie rond de kunstgrasvelden.

Het onderzoek is van het platform 'Kom van dat gras af', dat bestaat uit bezorgde ouders van voetballende kinderen. Die maken zich ernstige zorgen over de gezondheidsrisico's voor voetballers die spelen op kunstgrasvelden met rubberkorrels die afkomstig zijn van autobanden.Volgens het tv-programma Zembla zijn die rubberkorrels mogelijk kankerverwekkend en kan het spelen op deze bewuste velden een gevaar voor de gezondheid zijn. Volgens het RIVM en de GGD en daarna ook de gemeenten is er geen risico.Volgens het landelijk platform 'Kom van dat gras af' maken veel ouders zich grote zorgen. Daarom wordt onder clubs geïnventariseerd hoe er met dit fenomeen wordt omgegaan.