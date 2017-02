Zorgen om Onnenstaete nu het azc gaat verdwijnen

De politiek in Haren wil weten wat er gaat gebeuren op het terrein van vakantiepark Onnenstaete in Onnen, als het azc daar vanaf 1 juli gaat verdwijnen. Ook dorpsbewoners willen weten hoe de gemeente gaat handhaven als het terrein weer een recreatieterrein is.

Coalitiepartijen D66, CDA en Gezond Verstand Haren hebben een motie ingediend, waarin ze vragen om maximale inzet van de gemeente voor het handhaven van regels op het terrein van de camping.'Voor de komst van het azc was er van alles en nog wat aan de hand op Onnenstaete', zegt D66-raadslid Wil Legemaat. 'Er was een illegaal restaurant, het was een onderkomen voor motorclub Satudarah en er woonden arbeidsmigranten. Die kwamen daar dus niet om te recreëren. Sinds die tijd is er niet aan regelgeving vastgelegd en dus is de handhaving moeilijk.'Er zijn dus zowel politieke zorgen als zorgen onder de bevolking van Onnen. In het verleden gebeurde er dingen op het terrein van het vakantiepark die voor onrust zorgden. Zo verbleven er al eens leden van motorclubs.Burgemeester Pieter van Veen onderschrijft de uitspraak van het D66-raadslid niet. Hij denkt dat de bestaande regelgeving voldoende is om de rust te bewaren. 'Als het azc daar weg is dan gaan we strikt controleren. Dat betekent dat recreatie de bestemming is van het park. We gaan de regelgeving opnieuw tegen het licht houden.' Van Veen gaat dat de komende tijd doen en zal de raad op de hoogte stellen van zijn bevindingen.De gemeente is in gesprek met de eigenaar van Onnenstaete. 'Ook de eigenaar maak zich zorgen over de situatie van Onnenstaete als het azc verdwijnt. Zijn ervaring is dat Onnenstaete qua recreatie lastig is om te exploiteren. Hij zoekt naar een uitweg, maar die is er nog niet.' Maar die uitweg is volgens Van Veen in elk geval niet het toelaten van motorclubs op het terrein.Navraag bij bestuurslid Johan van Wees van Dorpsbelangen Onnen laat zien dat ook de inwoners van Onnen zich bezighouden met de toekomst van Onnenstaete als het azc per 1 juli van dit jaar verdwijnt.'Wij voeren op dit moment gesprekken met de gemeente. De zorgen die leven in Onnen komen voort uit het verleden. Overigens gaat het dorp er rustig mee om. Er is geen sprake van opwinding.'