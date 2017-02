Dennie Jager loopt weer eventjes dankzij proefsessie met exoskelet

Een bijzonder moment voor Dennie Jager uit Wagenborgen. Hij zit met een dwarslaesie in een rolstoel, maar liep afgelopen weekend dankzij een speciaal pak weer eventjes.

Jager knalde in 2014 met zijn scooter tegen een elektriciteitskastje en liep daarbij een dwarslaesie op.Hij werd een man met een missie, de missie om ooit weer te lopen. Dit kan met een zogenaamd exoskelet. Dit 'pak' stuurt signaaltjes naar de spieren, waardoor deze geactiveerd worden. Stap voor stap kan iemand ondanks een dwarslaesie lopen.Het voornaamste obstakel voor Jager en lotgenoten is het prijskaartje voor zo'n skelet. Honderdduizend euro kost het om het skelet überhaupt van Amerika naar Nederland te krijgen.Om zoveel mogelijk geld in te zamelen startte Jager de stichting Walk On . Via crowdfunding hoopt hij het benodigde bedrag bijeen te kregen. Niet alleen voor zichzelf, maar voor iedereen die door een dwarslaesie aan de rolstoel is gekluisterd.'Ik wil graag geld inzamelen om een onderzoeksteam op te zetten in Groningen. Zo'n team bestaat al in Nijmegen, maar ik wil ook zoiets in het noorden hebben', zei hij eerder tegen RTV Noord.Het benodigde bedrag voor een exoskelet heeft Jager nog niet binnen. Hij mocht wel al wel anderhalf uur het skelet uitproberen in Appingedam in samenwerking met Kinese fysiotherapie. Die partij wil graag meewerken aan het opzetten van een trainingscentrum.'Dit voelde voor Dennie zó goed', zegt zijn moeder op Facebook. 'Hij voelde zich weer één met z'n lichaam.'