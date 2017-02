Chris Huizinga gaat schaatsen voor ploeg van Sven Kramer

Chris Huizinga rijdt volgend seizoen voor de schaatsploeg LottoNL-Jumbo. De negentienjarige Groninger werd vorige week wereldkampioen schaatsen bij de junioren. Huizinga heeft een contract voor één jaar getekend bij het team van coach Jac Orie.

Huizinga gaat zich in eerste instantie richten op de 1500 en 5000 meter en veel meetrainen met Sven Kramer, Douwe de Vries en Patrick Roest.'Het is voor mij een grote eer om deel uit te maken van zo'n geweldige ploeg,' zegt Huizinga. 'Ik denk dat ik heel veel kan leren binnen dit team en ervaring kan meepikken van de rijders. Ik verwacht de volgende stap richting de absolute wereldtop te kunnen maken.'Coach Jac Orie is blij met de komst van Huizinga. 'Chris heeft het afgelopen jaar aangetoond een groot talent te zijn en bij de WK junioren maakte hij indruk op het allroundtoernooi en op de 5 kilometer. Ik ben ervan overtuigd dat hij in onze ploeg een mooie progressie gaat maken.'