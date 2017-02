Lopend Vuur: De Drentse commissaris Tichelaar kan beter opstappen

De Drentse commissaris van de Koning Jacques Tichelaar zit in een lastige positie.

Afgelopen weekend maakten het Dagblad van het Noorden en de Volkskrant bekend dat hij een rol speelde in de toekenning van een een ontwerpopdracht voor een gebouw van de provincie aan zijn schoonzus. Tichelaar ontkende in eerste instantie , maar schrijft nu toch in een brief aan Provinciale Staten dat hij wel degelijk een rol speelde, omdat de herinrichting van het gebouw niet op gang kwam.Woensdag is er in de Drentse Staten een spoeddebat hierover.Wat vind jij? Moet Jacques Tichelaar de eer aan zichzelf houden en opstappen?