FC Groningen-Ajax staat onder leiding van 'Engelse' scheidsrechter

Nijhuis floot ook FC Groningen-Ajax in 2014. (Foto: JKBeeld)

De wedstrijd FC Groningen-Ajax staat zondag onder leiding van scheidsrechter Bas Nijhuis. Dat heeft de KNVB dinsdag bekend gemaakt. Nijhuis speelde afgelopen zondag samen met Veendammer Jeroen Zoet de hoofdrol in de topper Feyenoord-PSV (2-1).

Het winnende doelpunt werd op basis van doellijntechnologie goedgekeurd. Zoet stopte een bal voor de doellijn, maar bij het opstaan trok de keeper de bal naar zich toe. Het speciale horloge van Nijhuis gaf toen 'GOAL' aan.



Protesteren? Geel!

De stijl van fluiten van Nijhuis is dit seizoen veelbesproken, omdat de scheidsrechter de 'Engelse' manier van fluiten hanteert. Hij laat zoveel mogelijk doorspelen en kleine overtredingen ziet hij daarbij door de vingers. Protesterende spelers krijgen direct de gele kaart voorgeschoteld.



Twee keer eerder

Nijhuis floot FC Groningen-Ajax twee keer eerder. In 2014 won de FC met 2-0, door goals van Michael de Leeuw en Eric Botteghin. In 2010 werd het 2-2. Voor de Groningers scoorden Tim Matavz en Nicklas Pedersen.



Live via RTV Noord

FC Groningen-Ajax wordt zondag om 14.30 uur gespeeld en is live te volgen via Radio Noord en in een liveblog.

