Rodin trekt meer bezoekers dan verwacht

(Foto: Margot Meendering)

De tentoonstelling 'Rodin-Genius at Work' in het Groninger Museum overtreft nu al de verwachtingen. Bijna 100.000 bezoekers passeerden de kassa, terwijl de expositie nog maar halverwege is. De tentoonstelling loopt nog tot en met 30 april.

Extra openingstijden

Om de grote bezoekersaantallen te stroomlijnen is het museum tijdens de voorjaarsvakantie ook op maandag open. 'We zijn zeer tevreden', stelt Karina Smrkovsky van het Groninger Museum. 'Gisteren waren er meer dan vijfhonderd bezoekers, terwijl we normaal op maandag zijn gesloten. Ook de extra vrijdag-avonden trekken veel bezoekers.'



Overtreft Rodin David Bowie?

Met ruim 200.000 bezoekers gaat de tentoonstelling David Bowie is de boeken in als een van de meest bezochte tentoonstellingen ooit in het Groninger Museum.



De tentoonstelling trok vooral door Bowies ploteseling overlijden meer bezoekers dan verwacht. 'Waarschijnlijk gaat Rodin dat niet overtreffen. We hopen op zo'n 150.000 bezoekers, maar misschien worden dat er wel veel meer', zegt Smrkovsky hoopvol. 'De tentoonstelling loopt tenslotte nog 2 maanden.'



Grootste tentoonstelling ooit

Auguste Rodin (1840-1917) is de grootste en invloedrijkste beeldhouwer van de moderne tijd. Met ruim 120 beelden en 20 werken op papier is dit de grootste Rodin-tentoonstelling ooit in Nederland.



Rodin-Genius at Work toont gipsen en bronzen beelden, waaronder de bekende werken als De Denker en Balzac, marmeren figuren, keramiek en nooit eerder vertoonde foto's die de creativiteit van de kunstenaar laten zien.

Door: RTV Noord Correctie melden