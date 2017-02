PvdA Delfzijl wil overgaan op anoniem solliciteren

Bij de gemeente Delfzijl moet meer vrouwen, ouderen en allochtonen gaan werken. Om dat te bereiken, moet de gemeente overstappen op anoniem solliciteren. Dat vindt de PvdA in de havenstad.

Bij anoniem solliciteren wordt niet gekeken naar leeftijd, geslacht of afkomst van een sollicitant. Daardoor worden volgens de partij de kansen op de arbeidsmarkt voor vrouwen, ouderen en niet-westerse allochtonen vergroot.



Behoorlijke winst

In verschillende gemeenten zijn al proeven gedaan met anoniem solliciteren. Volgens fractievoorzitter Janny Volmer van de PvdA zijn de ervaringen over het algemeen positief: 'In Den Haag zijn 33% meer mensen met allochtone achtergrond opgroepen voor een sollicitatiegesprek. Dat vind ik een behoorlijke winst.'



De gemeente Groningen houdt dit jaar een proef met anoniem solliciteren. De gemeenteraad van Delfzijl bespreekt het plan komende donderdag tijdens de raadsvergadering.

Door: RTV Noord Correctie melden