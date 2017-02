Wordt het Marenland, Hunsingo of Het Hogeland? Stemmen maar!

Marenland, Hunsingo en Het Hogeland. Dat zijn de drie namen waar inwoners uit Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond uit kunnen kiezen als naam voor de nieuwe gemeente. In april wordt de definitieve naam bekend gemaakt.

Op 1 januari 2019 gaan de gemeenten fuseren. Een naam was er nog niet. Nu gaan de vier gemeenten nog onder de werktitel 'Hoogeland' door het leven.Inwoners konden tot begin februari een potentiële naam indienen bij een onafhankelijke commissie. Die kreeg 670 inzendingen te verwerken. In totaal ging het om 243 verschillende namen. Daaruit zijn nu dus drie geselecteerd.De commissie stelde enkele eisen aan de nieuwe gemeentenaam. Zo moest hij makkelijk te onthouden, uit te spreken en te schrijven zijn. Ook moest het een band hebben met de geschiedenis of het gebied. De commissie keek ook naar het aantal keren dat een naam is ingediend.De commissie heeft de keuze voor de drie namen gemotiveerd:: een chique, poëtische naam, die ook historisch bekend is en veel gebruikt wordt.: een historische naam die al eeuwen met deze regio verbonden is en bovendien grotendeels overeenkomt met het gebied an de nieuwe gemeente. Een krachtige naam, een naam met karakter die de gemeente op de kaart zet.: een sterke, heldere naam. Maren zijn grotendeels natuurlijk ontstane waterlopen die het gebied afwateren. Ze zijn een belangrijk natuurhistorisch kenmerk en vormen het landschap. De maren vormen het verbindende element tussen de vier oude gemeenten.Hogeland kan op twee manieren geschreven worden: met één en twee o's. De commissie heeft gekozen voor Hogeland. 'We leven in Groningen, dan hebben we aan één o genoeg', zegt voorzitter Johan Lindenbergh.Iedereen vanaf 16 jaar krijgt een brief in de bus met de namen en een korte uitleg daarvan. Via de sites van de gemeente kunnen mensen vanaf volgende week tot en met 22 maart stemmen op hun favoriete naam. Ze krijgen daarvoor een inlogcode, om fraude te voorkomen. Mensen die geen internet hebben, kunnen ook schriftelijk stemmen.Wij wachten daar niet op en stellen je alvast graag de vraag: wat moet de naam worden?