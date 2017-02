Economic Board lanceert adviesregeling voor ondernemers

De Economic Board Groningen (EBG) lanceert een regeling voor ondernemers in Noord Groningen. De 'EBG AdviesregelinG' biedt ondernemers korting op het op advieskosten.

Ondernemers kunnen een adviseur inschakelen bij het schrijven van een businessplan, bij de beoordeling van de haalbaarheid van projecten of een bedrijfsoverdracht. De regeling van de EBG vergoedt de helft van de kosten.'Juist in de wirwar van regelingen (...), willen wij het simpel houden', licht EBG bestuurslid Peter Arnold Jellema toe. 'We willen het makkelijker maken om van ideeën goede plannen te maken'.De regeling geldt voor ondernemers die werken, of willen werken, in Slochteren, Appingedam, Delfzijl, Eemsmond, De Marne, Ten Boer, Loppersum, Bedum en Winsum.De regeling gaat 1 maart van start en loopt tot 31 december.