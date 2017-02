'Gemeente Delfzijl speelt discutabele rol bij verkoop pand Turkse vereniging'

De gemeente Delfzijl speelde een discutabele rol in de verkoop van het pand van de Turkse vereniging Atatürk aan de IJslandsestraat. Dat zei de rechter dinsdag tijdens een rechtszaak over onder meer hennepteelt in de Havenstad.

Belangenverstrengeling

De gemeente zou twee ton voor het pand hebben betaald, terwijl daarvoor al zou zijn afgesproken dat een symbolische bedrag van één euro voldoende zou zijn. Wethouder Mahmut Kaptan zat destijds namens het CDA in het college en was ook bestuurslid van de Turkse vereniging. Een onderzoek wees later uit dat Kaptan zich niet schuldig had gemaakt aan belangenverstrengeling.



Het pand werd in 2004 verkocht en daarna gesloopt. De wijze waarop de transactie verliep was voor het Openbaar Ministerie een reden om een onderzoek te starten. Tijdens dat onderzoek stuitte het OM op mogelijke drugshandel en uitbuiting in Delfzijl.



'Spookraadslid'

Die zaak werd dinsdag behandeld in een niet-inhoudelijke zitting over hennepteelt, wiethandel, mishandeling, uitbuiting, wapenbezit en het verduisteren van verenigingsgeld. Voor deze zaak stonden drie familieleden terecht, waaronder de 28-jarige Ishan S., die bekend werd als het 'spookraadslid' van Delfzijl. De man verscheen nauwelijks op gemeenteraadsvergaderingen.



Getuigen horen

De advocaten van de verdachten willen een aantal getuigen horen die iets kunnen zeggen over de verkoop van het pand. Ook willen ze oude bankafschriften hebben.



Het Openbaar Ministerie wil de zaak in juni inhoudelijk behandelen. 'Maar dat kan nog lastig worden als ik hoor hoeveel verzoeken er nu worden ingediend.' De rechtbank neemt dinsdag een beslissing over de onderzoeksvragen van de verdediging.

