Straatverlichting Oude Pekela brandt 's nachts niet... dus overdag wel

(Foto: Ingezonden via Facebook) (Foto: Ingezonden via Facebook)

Een opvallend verschijnsel maandagavond in Oude Pekela. De straatverlichting bleef 's nachts in een groot deel van het dorp uit, maar ging dinsdagochtend wel aan.

Netbeheerder Enexis is op zoek naar de oorzaak van de storing. 'De verlichting is overdag aan zodat we beter kunnen zoeken naar de storing', legt woordvoerder Bob Winckels uit.



De gemeente roept bewoners op om storingen door te geven. De oorzaak is nog onbekend.

Door: RTV Noord Correctie melden