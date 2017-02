Aardbevingsnieuws in februari: acties en verkiezingsbeloften

De fakkeloptocht op 7 februari (Foto: Jeroen Berkenbosch / RTV Noord)

Er is een toename van aardbevingen in en rond Loppersum, maar dat weerhoudt politici niet van verkiezingsbeloften over de gaswinning voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart.

Door: Goos de Boer, Bart Breij Correctie melden