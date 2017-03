Fré Schreiber schrijft taalgids voor toeristen, inburgeraars én Groningers

(Foto: RTV Noord)

'Gronings voor Beginners', dat is de titel van een nieuw boekje van streektaaldeskundige Fré Schreiber. Zoals de titel al aangeeft is het voor mensen die (nog) geen Gronings spreken. Maar ook voor mensen die die taal wel beheersen is het een leerzaam boekje.

Direct enthousiast

'Voor de Achterhoek en Twente bestond al zo'n boekje en toen de uitgever voorstelde om ook een Groningse versie te maken was ik direct enthousiast,' zegt Schreiber. 'De bedoeling was om een boekje te maken dat handig is voor nieuwe Groningers, maar dat tegelijkertijd ook interessant is voor mensen die hier geboren en getogen zijn.'



Kon minder

Het boek is nog het best te vergelijken met de bekende 'Hoe & Wat'-boekjes voor toeristen. Zo staat er in Groningers voor Beginners beschreven hoe je moet antwoorden als een Groninger je vraagt 'hou is t?' (antwoord: kon minder).



Grunnens laid

Verder leert Fré Schreiber nieuwe Groningers het belang van het Grunnens laid en geeft hij een overzicht van de verschillende varianten van het Gronings. Ook typische Groninger gebruiken als neutenschaiten en kloksmeer lopen worden in het boekje uitgelegd.

Door: RTV Noord Correctie melden