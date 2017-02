SP: 'Pak malafide bemiddelingsbureaus aan'

De SP-fractie Groningen wil dat het stadsbestuur meer doet aan malafide bemiddelingsbureaus. Volgens de partij maken bureaus misbruik van huurders en daarom wil de SP strengere regels en controles.

Afgelopen week meldde RTV Noord dat bemiddelingsbureaus nog steeds verboden kosten voor huurwoningen in rekening brengen.'Dit probleem speelt al langer bij kamerverhuur', zegt SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk. 'Maar nu blijkt het niet opgelost en lijkt het probleem ook nog eens vergroot te zijn naar de reguliere woningverhuur.'De socialisten willen weten of het invoeren van een vergunningenstelsel en strengere controles werken. In steden als Amsterdam en Leiden wordt dit systeem gehanteerd.Uit het onderzoek van RTV Noord bleek dat huurders de verboden kosten vaak gewoon betalen omdat ze bang zijn de woning anders niet te krijgen. Bemiddelingsbureaus proberen de dans te ontspringen door de kosten op te voeren onder een andere naam.Daarnaast zijn er bureaus die hun bedrijf opzeggen en onder een andere naam opnieuw de markt opgaan. Op die manier proberen ze een rechtsgang van huurders onmogelijk te maken.RTV Noord wil graag in contact komen met nog meer huurders die ervaringen hebben met bemiddelingskosten. Je kunt mailen naar tbraakman@rtvnoord.nl