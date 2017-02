Overleden tekenaar Jan Kruis geëerd in Stripmuseum

Wijlen Jan Kruis in zijn atelier (Foto: FPS/Jos Schuurman)

In het Stripmuseum Groningen is dit voorjaar een overzichtstentoonstelling van het leven en werk van Jan Kruis te zien. De expositie is bedoeld als eerbetoon aan de in januari overleden striptekenaar.





Omdat het museum nog wel even op zich laat wachten zocht Croezen een andere plek voor een eerbetoon op korte termijn. En daar is het Stripmuseum de meest geschikte plek voor.



Tekenen met Jan

De plannen voor de expositie worden komend weekend gepresenteerd op de Stripdagen in Rijswijk. Croezen kon wel alvast een tipje van de sluier oplichten. Tijdens de tentoonstelling komt er een speciale cursus 'Tekenen met Jan'. Daarin kunnen bezoekers leren tekenen aan de hand van vorig jaar ogenomen beelden van de striptekenaar zelf.



De herdenkingsexpositie loopt van 7 mei tot 3 september.



Lees ook:

- Loedertje, Lotje en de je-weet-wel kater

- Stripmuseum eert Kruis met herdenkingshoek

- Striptekenaar Jan Kruis op 83-jarige leeftijd overleden De initiators van de herdenkingstentoonstelling zitten ook in het comité van aanbeveling van het nog op te richten Jan Kruis museum in Westerbork. 'We willen Jan Kruis nog heel lang levend houden als het ware' zegt Jan Croezen.Omdat het museum nog wel even op zich laat wachten zocht Croezen een andere plek voor een eerbetoon op korte termijn. En daar is het Stripmuseum de meest geschikte plek voor.De plannen voor de expositie worden komend weekend gepresenteerd op de Stripdagen in Rijswijk. Croezen kon wel alvast een tipje van de sluier oplichten. Tijdens de tentoonstelling komt er een speciale cursus 'Tekenen met Jan'. Daarin kunnen bezoekers leren tekenen aan de hand van vorig jaar ogenomen beelden van de striptekenaar zelf.De herdenkingsexpositie loopt van 7 mei tot 3 september.

Door: RTV Noord Correctie melden