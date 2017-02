VVV Delfzijl trekt in bij vernieuwd MuzeeAquarium

Het VVV kantoor in Delfzijl verdwijnt vanaf komende zomer uit het centrum. De toeristenwinkel trekt in bij het vernieuwde MuzeeAquarium.

Het MuzeeAquarium is sinds september 2016 dicht voor een verbouwing. Het museum schuift dertig meter op vanwege de versterking van de zeedijk naast het gebouw.Het is de bedoeling dat de toeristische trekpleister in juni, na een negen maanden durende verbouwing, weer opengaat voor het publiek.Het nieuwe museum verwacht 25 duizend bezoekers per jaar. Vanwege de toeristenstroom vindt Edwin van der Woude, directeur van Top van Groningen, de nieuwe locatie een ideale plek voor een VVV-winkel.Top van Groningen beheert onder meer het VVV kantoor in Appingedam en hoopt op deze manier de gasten nog beter te informeren over de toeristische mogelijkheden van het gebied.