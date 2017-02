Veendammer moordzaak opnieuw drie maanden uitgesteld

De behandeling van de zaak tegen de 44-jarige Kasper B. uit Veendam, die ervan wordt verdacht dat hij zijn ex-partner Hilly Rogaar om het leven heeft gebracht, laat nog op zich wachten. De zaak is dinsdag opnieuw voor maximaal drie maanden uitgesteld.

Hilly Rogaar werd in november 2015 in haar woning aan de Leidekkerstraat in Veendam levenloos aangetroffen. Vermoedelijk is ze eerst bedwelmd en daarna gewurgd.De 43-jarige Liejanne H. wordt ook verdacht. Ze was de minnares van Kasper B.Advocate Maartje Schaap, de raadsvrouwe van de vrouwelijke verdachte, vroeg de rechters de zaak gescheiden te behandelen. Dit verzoek werd afgewezen. Vermoedelijk trekt de rechtbank twee dagen uit voor de inhoudelijke behandeling.Het OM wilde ook graag dat de 112-meldkamer de opname van het gesprek van Kasper B. af gaf. De rechter stak eerder hier al een stokje voor. B. belde die dag in november naar 112 omdat hij zijn 38-jarige ex-partner dood in haar bed aantrof.Het OM wilde horen of de beller rustig of juist geëmotioneerd sprak. De rechter bepaalde dat de opname niet hoefde te worden afgegeven, omdat Kasper B. aan de telefoon vroeg om medische bijstand. Hierop rust geheimhoudingsplicht.Het OM stapte naar de Hoge Raad om alsnog het bandje te bemachtigen.