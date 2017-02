NAM in de fout bij ontslag FNV-kaderlid

De NAM heeft FNV-kaderlid Bob van Luijk onterecht ontslagen. Dat heeft de rechter in Assen bepaald.

Hij werd in oktober vorig jaar buiten de deur gezet. Dat was drie maanden voor zijn al geplande pensionering. ICT'er Van Luijk zou 'gevoelige informatie' naar buiten hebben gebracht.De NAM-medewerker werd na 31 jaar trouwe dienst op staande voet ontslagen. Voor Van Luijk was dat aanleiding om samen met vakbond FNV een kort geding tegen zijn voormalige werkgever aan te spannen.De rechter stelt hem in het gelijk. Van Luijk heeft niet alleen recht op een ontslagvergoeding, ook moet de NAM hem nog drie maanden salaris betalen. Daarnaast heeft hij recht op vijfduizend euro schadevergoeding.FNV-bestuurder Henk Kolthof is zeer blij met de uitspraak. 'Het was voor ons een principezaak. Kaderleden moeten hun vakbondswerk kunnen doen en informatie kunnen delen met andere FNV-kaderleden. Zo'n aanval op onze leden accepteren wij niet. We waren dan ook in hoger beroep gegaan als er een andere uitslag was geweest.'