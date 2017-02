De strijd om grond van café Friescheveen

(Foto: RTV Noord)

Harry Dubois van café Friescheveen aan de Meerweg in Haren en de provincie Groningen staan al jarenlang lijnrecht tegenover elkaar. De provincie wil graag grond kopen van Dubois, maar die vindt het provinciale aanbod onvoldoende.

De provincie denkt nu aan onteigening van de grond.



Harry Dubois wil heus wel meewerken, zegt hij zelf, maar dan moet het bod ook goed zijn. En dat is volgens hem nog niet het geval. Gedeputeerde Staghouwer zegt dat hij meerdere keren een aanbod heeft gedaan, maar dat ze er dus nog steeds niet uit kunnen komen.



Waterverbinding

De provincie wil de grond graag kopen omdat ze een waterverbinding wil maken tussen de Drentsche Aa en het Paterswoldsemeer. De verbinding moet zorgen voor een opwaardering van het gebied en voor een betere waterkwaliteit van het Paterswoldsemeer.



Brug

Het café grenst nagenoeg aan de Drentsche Aa. Met die waterverbinding moet er ook een brug in de Meerweg komen. Die brug zou dan pal voor de deur van het café komen te liggen. Dat is Dubois een doorn in het oog



De café-eigenaar denkt dat hij met die brug minder klanten trekt, want zijn bedrijf zou daardoor minder goed zichtbaar zijn. Ook vreest hij dat de werkzaamheden om de waterverbinding te maken schade aan het pand veroorzaken. Al met al is het gedroomde aanbod van de provincie nog niet voorbij gekomen.



Familiebedrijf

Café Friescheveen is al sinds 1907 in de familie. Het begon ooit als een boerderij met daarbij een botenverhuur. Tegenwoordig is het een café met nog steeds een botenverhuur. De twee zonen van de kastelein willen de zaak graag overnemen, maar Dubois wil eerst overeenstemming bereiken met de provincie. 'We willen onze kinderen niet met deze problemen opzadelen.'



Onteigening

Aangezien er nog geen deal ligt, heeft Staghouwer nu het proces voor onteigening opgestart. 'We blijven met elkaar in gesprek, maar het proces is nu wel in gang gezet.' De gedeputeerde hoopt voor die tijd nog wel tot overeenstemming met Dubois te komen.

Door: RTV Noord Correctie melden