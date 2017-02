Gestolen bronzen hond van Pekela is teruggevonden

De bronzen hond die vorige week maandag werd gestolen in Oude Pekela, is gevonden. Dat meldt de gemeente.

Het kenmerkende beeld 'Man met hondenkar', dat in het centrum van Oude Pekela stond, werd vorige week maandagnacht in stukken gezaagd door onbekenden. Ze gingen er met het beeld van de hond vandoor. Het beeld van de man bleef staan.Door tips vond de politie het beeld in een vijver bij een huis in Oude Pekela. Het is nog onduidelijk wie erachter de diefstal zit. Het beeld is zwaar beschadigd.De gemeente heeft het andere deel van het beeld vorige week dinsdag uitgegraven en opgeslagen. Het kunstwerk wordt gerestaureerd en krijgt weer een plek in het centrum van Oude Pekela. Het beeld krijgt anti-diefstalstrips.