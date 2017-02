FC Groningen is volgens KNVB nog steeds financieel gezond

(Foto: Martin Drent/RTV Noord)

FC Groningen is opnieuw in categorie 3 van de KNVB ingedeeld. Dat betekent dat de club bij de financieel gezondste clubs van het Nederlands betaald voetbal hoort.

De KNVB kijkt drie keer per jaar naar de financiële situatie van de clubs in het betaald voetbal. De bond hanteert bij die indeling drie categorieën.



Roda JC zit als enige club in categorie 1, de groep voor clubs die hun financiële zaken onvoldoende op orde hebben. De financiële positie van FC Twente en NEC is volgens de KNVB niet meer zorgwekkend. Beide clubs zijn naar categorie 2 gepromoveerd.

