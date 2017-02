Groningen krijgt er ruim 21 hectare nieuwe natuur bij

(Foto: Mark Schuurman)

De provincie Groningen krijgt er 21,5 hectare aan natuurgebied bij. Dat is het provinciebestuur overeengekomen met verschillende boeren in het Westerkwartier, Westerwolde en Haren.

In totaal trekt de provincie hier 770.000 euro voor uit.



Compensatie voor waardevermindering

'Vanuit de Staten, het Rijk en Europa hebben we de opdracht gekregen om meer natuurgebieden in te richten', vertelt gedeputeerde Henk Staghouwer. 'Een aantal boeren heeft aangegeven dat zij hun grond beschikbaar willen stellen. Die grond kan dan niet meer worden gebruikt om koeien op te laten grazen of iets te laten groeien. Die waardevermindering gaan wij voor een deel compenseren.'



De 21,5 hectare is slechts een begin. Er moet nog 2000 hectare als natuur worden ingericht, stelt Staghouwer. 'Het is de bedoeling dat de natuur daar zijn gang gaat en dat je daar in de toekomst van kunt genieten.'



