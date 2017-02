Gert Sennema en de klik tussen het Westerkwartier en Utrecht

De opnames zijn klaar en voorman Gert Sennema is blij want het zou wel eens het beste album tot nu toe kunnen worden. De werktitel is De Kytopia Tapes. Het nieuwe album van Gert Sennema en Westkantstad verschijnt in april.

Kyteman

Het initiatief kwam van geluidsman Mathijn den Duijf van Kytopia in Utrecht, het studio-complex opgericht door Colin Benders alias Kyteman. Hij kreeg een paar demo-versies van liedjes van Gert Sennema te horen en was verkocht.



Ouderwetse, analoge apparaten

'Mathijn was meteen enthousiast en het klikte ook direct tussen ons', zegt Sennema. 'In twee dagen tijd hebben we alle liedjes opgenomen.'



Het hele album is op ouderwetse, analoge apparaten opgenomen en dat heeft consequenties voor de muzikanten. 'Alles moet er dan in een keer goed opstaan, het is alsof je gewoon een live-concert geeft', blikt de zanger terug.



Coming of age

Joop van der Linden, de vaste producent van Sennema en z'n band, legt momenteel de laatste hand aan het album. Volgens Sennema is het een soort 'coming of age'-plaat geworden. 'We zijn als band enorm gegroeid, alsof we tot wasdom zijn gekomen. Ook als schrijver van de liedjes ben ik beter geworden. Ik schrijf nu meer vanuit het bandgeluid.'



Liedje over moeder

Ook voor dit album zijn de liedjes geschreven door Sennema en op één na allemaal weer in het Westerkwartiers. 'Ik heb een liedje over mijn moeder geschreven en die komt uit Ulrum. Dat liedje heb ik in het Hogelandsters geschreven.'



De band Westkantstad van Gert Sennema bestaat uit Jan Ruiter op bas, Bennie Timmer en Sjouke Dijkstra op gitaar en Siemon Terpstra op drums.

