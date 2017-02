Tweedehands boekwinkel vindt brief weduwe Multatuli

Een tweedehands boekwinkel in Groningen heeft een brief van de weduwe van schrijver Multatuli gevonden in een oud boek. Het Multatuli Museum in Amsterdam is blij verrast met de vondst.

In 1930 schreef de weduwe van Multatuli (psuedoniem van Eduard Douwes Dekker) het briefje aan een medewerker van de Rijksuniversiteit Groningen. Die brief belandde in een boek dat de winkel Books4Life onlangs kreeg.



Boekenleggers

'We vinden wel vaker wat tussen de boeken, maar dan betreft het bonnetjes en boekenleggers', zegt Jetty Olijdam van de tweedehands boekwinkel.



In het briefje bedankt de weduwe de RUG-medewerker voor zijn inzet voor het werk van de dan al 43 jaar overleden schrijver. Douwes Dekkers boek Max Havelaar wordt gezien als een van de belangrijkste Nederlandse literaire werken.



Interessanter

Volgende week zaterdag wordt het briefje overgedragen aan het Multatuli Museum in Amsterdam. Dat heeft al meer brieven van zowel de weduwe als Multatuli.



Toch is ook deze brief van harte welkom in de collectie, zegt een woordvoerder. 'Iets nieuws vinden is gewoon leuk. En dat Multatuli erin wordt geprezen, maakt hem net wat interessanter.'



Laatste brief

De weduwe, Mimi Hamminck Schepel, overleed in het jaar waarin ze de brief schreef. Of dit de laatste brief van haar hand is in de collectie van het museum? 'Dat zou best kunnen', aldus de woordvoerder.



In het handgeschreven briefje aan RUG-medewerker Jac Grit staat:



'Geachte heer! Ik dank u zeer voor uw brief van 16 dec. jl. - waaruit nog blijkt hoezeer u Multatuli waardeert, en hoe u hem bekend wilt maken ook onder de jongeren. Dat verheugt mij zeer. Want hij was groot en goed en zijn streven altijd edel. Met hartelijke groet, hoogachtend,





Wed E Douwes Dekker'

Door: RTV Noord