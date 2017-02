UMCG wil je adviseren over je leefstijl

Hoe veel beweeg je, wat eet je en hoe vaak steek je er eentje op? Met vragen als deze wil het UMCG adviezen uitbrengen aan patiënten over hun leefstijl.

Het is een pilot van het Groninger ziekenhuis, om patiënten beter te laten nadenken over het belang van een gezonde leefstijl en het voorkomen van ziekte. De proef start in de poli Revalidatiegeneeskunde/ Plastische Chirurgie.Daar kunnen bezoekers zich aanmelden aan de bali voor de proef, die het UMCG moet helpen op het gebied van kennis over healthy ageing (gezond ouder worden). Het ziekenhuis benadrukt dat deelname aan de proef anoniem en vrijblijvend is. De uitkomsten van het onderzoek zijn ook alleen bestemd voor de patiënt zelf.Bestuursvoorzitter Jos Aartsen van het UMCG benadrukte het belang van de preventie van ziekten en aandoeningen al in de nieuwjaarsbijeenkomst: 'We hebben in 2030 te maken met zeven miljoen chronisch zieken, een kwart van de bevolking die ouderenzorg nodig heeft en een verdubbeling van de zorgkosten. Ook besteden we tegen die tijd zo'n veertig procent van het modaal inkomen aan zorgkosten. Dat kan zo niet doorgaan. Om de zorg ook financieel gezond te houden is er maar één oplossing en dat is preventie en vroege opsporing van ziekte.'