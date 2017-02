Geduld buren scheve woning op: 'Wie helpt mij terug naar huis?'

En daar sta je dan. In een camper voor het eigen huis, waar je uit veiligheidsoverwegingen geen stap in mag zetten.

Het is het verhaal van Joke Oord uit Overschild. Ze heeft de pech vlak naast het al veelbesproken scheve huis aan de Kanaalweg in het dorp te wonen.De Raad van State bepaalde vorige week dat dit sterk overhellende pand niet afgebroken mag worden. En dat heeft grote gevolgen voor Joke.Zij moest 9 december vorig jaar al van het ene op het andere moment haar huis uit. Te gevaarlijk, omdat het scheve huis haar kant op helt.'Zonder vooraankondiging kwam de mededeling dat ik direct weg moest. Het is heel raar dat je uit je huis wordt gezet, door iemand anders haar situatie', verzucht Joke.Sloop van het buurhuis zou betekenen dat Joke weer terug zou kunnen naar haar zo vertrouwde plekje. Maar daar heeft de Raad van State een streep doorgezet. 'Het is nu één groot vraagteken hoe het verder moet.'Ze is weer even terug en staat met haar camper op de eigen oprit. En dat heeft dan weer te maken met een verhaal in de krant, waarin wordt gemeld dat 'de woning naast het scheve huis' ook is ontruimd.'Dat is een regelrechte uitnodiging voor dieven, dus bewaak ik nu vanaf het erf mijn eigendommen. Gelukkig heeft het Centrum Veilig Wonen geregeld dat er over een paar dagen bewaking komt. Dan kan ik hier wegrijden met de camper.'Vanaf december huist ze al in een bungalow op een vakantiepark. Ze is het wachten op een permanente oplossing zat. 'Er is geen perspectief. Ik word van het kastje naar de muur gestuurd. Niemand kan mij zeggen hoe het nu verder gaat.'Ze is een eigen actie gestart op Facebook. Met als centrale vraag: ' Wie helpt mij terug naar huis? 'Alle aandacht gaat naar het scheve huis. Ik heb het best met de buurvrouw te doen. Maar los daarvan heb ik het idee dat mijn situatie geen zaak is. Het draait eigenlijk alleen om het scheve huis. Ik wil dat ook iemand voor mijn zaak gaan staan.'