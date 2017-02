Geen treinen tussen Zuidbroek en Scheemda

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Tussen Zuidbroek en Scheemda rijden momenteel geen treinen door een sein- en wisselstoring. Arriva zet bussen in.

De treinen blijven rijden tot Zuidbroek. Daar moeten reizigers overstappen op de bus, waarna de reis in Scheemda weer wordt hervat. In de omgekeerde richting geld dezelfde overstap.



Monteurs van spoorbeheerder ProRail zijn ter plaatste. Het is nog onbekend hoelang de storing gaat duren.

Door: RTV Noord