Grunobuurt verliest tachtig bomen

Wie door de straten van de Grunobuurt in de stad Groningen rijdt zal even schrikken: tachtig bomen daar worden gekapt.

De bomen moeten wijken voor de vernieuwing van de riolering.Het gaat om de bomen in de Kamerlingh Onnesstraat, Snelliusstraat, Muntinglaan, Van Leeuwenhoekstraat, Huygensstraat, Van der Waalsstraat en Lorentzstraat.De werkzaamheden aan het riool starten pas in mei. De bomen worden nu vast gekapt, omdat ze nu nog niet in blad staan.Volgens de gemeente krijgt de buurt er zevenennegentig bomen voor terug. Bewoners mogen meedenken over de soorten die terugkomen.