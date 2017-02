LIVE: Donar - Apollo

De basketballers van Donar spelen dinsdagavond thuis de return van de bekerwedstrijd tegen Apollo Amsterdam.

De Groningers staan al met anderhalf been in de bekerfinale. De heenwedstrijd in Amsterdam eindigde donderdag in 61-93, zodat Donar de return met 31 punten verschil mag verliezen.De wedstrijd is dinsdagavond vanaf 19.30 uur live te volgen via een stream op de website en in de app van RTV Noord.Volg deze wedstrijd via onderstaande livestream: