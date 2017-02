Bouwers zien af van bevingsbestendig bouwen door houding NAM

In de gemeente Groningen worden diverse woningbouwprojecten vertraagd omdat de bouwers er niet uitkomen met de NAM. Dat zegt wethouder Roeland van der Schaaf.

Bouwers willen de huizen best aardbevingsbestendig maken, maar daardoor stijgen de kosten. De NAM wil die niet zonder slag of stoot voor haar rekening nemen.Steeds meer bouwers nemen daarom niet de moeite om aardbevingsbestendig te bouwen. Ze houden zich gewoon aan het landelijke bouwbesluit. De richtlijnen voor aardbevingsbestendig bouwen zijn namelijk niet verplicht, vertelt Van der Schaaf.'Als gemeente mogen wij bouwvergunningen daarop ook niet toetsen. Wij staan achter de richtlijn en adviseren bouwers ook aardbevingsbestendig te bouwen, maar je ziet vaak dat bouwers daar niet voor kiezen.'Van der Schaaf vindt dat 'enigszins' begrijpelijk: 'Het is vaak heel ingewikkeld om met de NAM tot een akkoord te komen over de vergoeding van de kosten. We zijn voortdurend in gesprek met bouwers, met de Nationaal Coördinator Groningen en de NAM om een duidelijke nieuwbouwregeling af te spreken. In december hebben we daar een nieuwe afspraak over gemaakt, maar in de uitvoering gaat het nog steeds niet soepel.'Volgens de wethouder leidt dat tot vertraging én het effect dat bouwers ervoor kiezen niet aardbevingsbestendig te bouwen. 'En dat is allebei een slechte zaak.'Als voorbeeld noemt Van der Schaaf de nieuwbouw in het populaire Ebbingekwartier. 'Heel veel mensen willen daar wonen. Toch duurt het best lang dat het vol komt omdat we veel discussie met de NAM en de ontwikkelaar hebben over de vergoeding van de meerkosten. Bijvoorbeeld voor de parkeergarage die eronder zit, die moet natuurlijk ook versterkt worden als je erbovenop gaat bouwen. Dat kost heel veel tijd en daardoor duurt het langer dan nodig en dat is slecht voor onze woningmarkt.'Gezien het forse woningtekort heeft de gemeente er alle belang bij dat er snel gebouwd wordt, stelt Van der Schaaf. 'Maar als je als overheid vindt dat je aardbevingsbestendig moet bouwen, dan heb je ook het liefst dat ontwikkelaars dat ook dóen. En volgens ons kan het ook. Er is genoeg kennis om aardbevingsbestendig te bouwen en toch tempo te maken. Maar daar hoort wel een houding van de NAM bij die ik helaas nu nog te weinig tegenkom.'