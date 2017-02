Pekela zegt 'ja' tegen herindeling

Een ruime meerderheid in de gemeenteraad van Pekela is voorstander van een herindeling met Veendam en Stadskanaal. Dat is duidelijk geworden nu de fractie van Samen Voor Pekela zich ook vóór een herindeling heeft uitgesproken.

De SP in Pekela is de partij die al langer actie voert tegen de herindeling. Om het herindelingsvoorstel tegen te houden in de raad, heeft de SP haar coalitiepartner Samen Voor Pekela nodig. Maar die partij besluit dus anders.



Teleurgesteld

Maandagavond heeft de fractie van Samen Voor Pekela het definitieve standpunt ingenomen. Hun besluit is diezelfde avond nog per mail duidelijk gemaakt bij coalitiepartner SP.



Fractievoorzitter Pim Siegers (SP) is zeer teleurgesteld over de keuze van Samen Voor Pekela. 'We zijn deze coalitie aangegaan op basis van het herindelingsstandpunt', zegt hij. 'Eerst draait de ChristenUnie, dan GroenLinks en nu Samen Voor Pekela.'



Achterban

Lex Kupers (Samen Voor Pekela) erkent dat het een heel moeilijk besluit is geweest. 'Maar dit is wat onze achterban wil.'



De ogen zijn vanuit Pekela nu dan ook gericht op Veendam. Daar lijkt zich een meerderheid af te tekenen tegen de gemeentelijke herindeling.



In Stadskanaal wordt dinsdagavond ook vergaderd. Daar lijkt het om een hamerstuk te gaan. Een ruime meerderheid is daar voor de herindeling.

