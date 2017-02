Trein loopt uit de rails op Hoofdstation

(Foto: FPS/Niels Akkerman)

Op het Hoofdstation in Groningen is dinsdagavond vlak voor zeven uur een trein van Arriva ontspoord. Het gaat om een lege trein die op het rangeerterrein uit de rails is gelopen.

Omdat de trein buiten de hoofdrijbanen staat, heeft het overige treinverkeer er geen hinder van, zegt een woordvoerder van ProRail.



De trein reed op lage snelheid toen hij bij een wissel ontspoorde. Dinsdagnacht wordt hij weer op de rails gezet. Dan wordt ook gekeken hoe groot de schade is aan het spoor en de trein. Onderzoek moet uitwijzen hoe het ongeluk kon gebeuren.



Bij het ongeluk raakte niemand gewond.

Door: RTV Noord Correctie melden