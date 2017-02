Enveloppe met inhoud wordt dikker voor grasbaancoureurs

De KNMV geeft de baansport een flinke impuls. Door een financiële bijdrage wordt de prijzenpot voor de grasbaancoureurs verdubbeld. De motorsportbond komt hiermee tegemoet aan de rijders.

Zij klaagden veelal over de schamele vergoedingen waardoor het moeilijk was om te kunnen blijven racen.



1000 euro

Alles is erop gericht om de wedstrijden in de komende jaren aantrekkelijker te maken voor zowel de coureurs als de toeschouwers. Aan het eind van het Open Nederlands kampioenschap ligt er voor de winnaar een bedrag van 1000 euro klaar. De helft wordt door de clubs opgehoest, het andere deel door de bond. Voorwaarde is wel dat aan alle wedstrijden deelgenomen is.



'Dit is vanuit de KNMV een duw in de goede richting. We moeten nu acteren om te overleven', zegt voorzitter Jacob Alkema van de baansportcommissie. Hij hoopt dat er volgend jaar een sponsor opstaat om het initiatief financieel te ondersteunen.

Door: RTV Noord Correctie melden