Uitslaande brand in woning Haren

(Foto: Sander Graafhuis / 112Groningen) (Foto: Sander Graafhuis / 112Groningen)

Er woedt een grote brand in een woning aan de Boerlaan in Haren. De vlammen slaan uit het dak.

De bewoners zijn in veiligheid, meldt de brandweer. Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk.



De brandweer Haren krijgt ondersteuning van een 'waterwagen' uit Eelde.

Door: RTV Noord Correctie melden