Uitslaande brand verwoest woning Haren (update)

(Foto: Sander Graafhuis / 112Groningen) (Foto: Sander Graafhuis / 112Groningen)

Een woning aan de Boerlaan in Haren is dinsdagavond door brand verwoest.

De brand brak rond half negen uit. Een klein uur later kon de brandweer het sein brand meester geven.



Niemand raakte gewond. Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk.



De brandweer Haren krijgt ondersteuning van een 'waterwagen' uit Eelde.

Door: RTV Noord