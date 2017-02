Ook Stadskanaal stemt voor herindeling

Vrijwel alle partijen in Stadskanaal stemmen dinsdagavond voor een herindeling met Veendam en Pekela. Gert-Jan Boels (CDA) spreekt van 'een historische en haast feestelijke avond.'

Egbert Hofstra (PvdA) noemt het 'de belangrijkste beslissing die de gemeenteraad in haar bestaan moet nemen; de opheffing van onze mooie gemeente om die op te laten gaan in een nog mooiere'.De enige partij die dinsdagavond nog voor wat spanning zorgt, is de SP. Fractievoorzitter Evert Idema liet weten niet voor een 'gedwongen huwelijk' te voelen en 'het onverstandig te vinden op dit moment te kiezen voor een volledige herindeling'. Hij voegde daar vervolgens aan toe 'daarmee niet gezegd te hebben tegen herindeling te zijn'.Maar wat de SP in Stadskanaal later dinsdagavond ook zal doen bij de stemming, de uitslag staat al vast. Stadskanaal zegt 'ja' tegen de herindeling.