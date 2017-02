Veendam houdt het bij 'nee' tegen herindeling

Een herindeling met Stadskanaal en Pekela gaat, als het aan Veendam ligt, niet door.

Een meerderheid van de raad is tegen de fusie. De fracties van GemeenteBelangen, SP en VUK lieten vorige week al blijken tegen te zijn. In de raadsvergadering van dinsdagavond houden ze voet bij stuk. De VVD-fractie sluit zich aan bij een nee.'Voor ons is Veendam geen compromis', zegt Christel Knot van GemeenteBelangen. 'Daarom zijn we tegen een herindeling.' SP-voorman Harrie Schoonewille valt haar bij: 'Uit peilingen en gesprekken die we hebben gehouden met onze inwoners, blijkt er geen draagvlak te zijn. Een herindeling voegt niets toe.'De voorstanders zijn teleurgesteld. 'Na een herindeling heb je als grotere gemeente meer in te brengen bij een gemeenschappelijke regeling, je staat sterker', zegt fractievoorzitter Ans Grimbergen (PvdA). 'Die kans laten we liggen.'Ook het CDA is niet blij. 'Veendam is geen eiland, we hebben een verantwoordelijk naar de omgeving toe. De kans op een historische fout bij een 'nee' acht ik aanzienlijk groter', aldus raadslid Albert Oosting.Door een 'nee' van GemeenteBelangen, SP, VUK en de VVD zijn nu 13 raadsleden tegen de herindeling. De overige fracties zijn voor.De gemeenten Pekela en Stadskanaal zijn wél voor een herindeling. Door het 'nee' van Veendam lijkt een herindeling met deze drie gemeenten voorlopig van de baan.