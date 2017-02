Donar plaatst zich eenvoudig voor bekerfinale

(Foto: JK Beeld)

Dankzij een 92-62 zege op Apollo Amsterdam heeft Donar zich dinsdagavond geplaatst voor de bekerfinale. Halverwege stond het in MartiniPlaza al 50-34.

Donar had met 31 punten verschil mogen verliezen, omdat vorige week donderdag de eerste halve finale in Amsterdam al met 93-61 gewonnen werd.



Na een moeizame start trok de ploeg van coach Erik Braal de wedstrijd snel naar zich toe. Het verschil in kwaliteit was eenvoudig te groot om nog spanning te krijgen.



Handrem

Vanaf het derde kwart speelde Donar met de handrem erop. De spelers probeerden de 3.000 toeschouwers met af en toe fraaie scores waar voor hun geld te bieden. Bankspeler Sjoerd Koopmans bepaalde de eindstand op 92-62. Tjoe de Paula en Drago Pasalic waren topscorer met 15 punten.



Finale op 26 maart

De finale is op zondag 26 maart in MartiniPlaza. De tegenstander is Landstede uit Zwolle of Rotterdam. Beide teams spelen volgende week hun tweede halve finale. Landstede won het eerste duel met 83-79.



Donar kan op 26 maart voor de vijfde keer in de historie de beker winnen.

Door: RTV Noord Correctie melden