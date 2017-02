Donar-coach Braal verlengt contract met drie jaar

Donar heeft Erik Braal vastgelegd voor de komende drie seizoenen. Daarmee hoopt de Groningse basketbalclub de continuïteit te vergroten.

Braal is sinds de zomer van 2015 in dienst bij Donar. Hij won met de club de landstitel en de Supercup en haalde dit seizoen voor het eerst in de historie van de club de tweede ronde van de FIBA Europe Cup.Dinsdagavond plaatste Donar zich bovendien voor de bekerfinale , terwijl het team in de competitie 10 punten voorsprong heeft op de nummer twee Zwolle.'Erik Braal heeft in de afgelopen anderhalf seizoen laten zien een team op te kunnen bouwen, waarmee wij meedoen om de nationale prijzen en ook een vaste waarde in de Europese competities kunnen zijn', aldus bestuurslid technische zaken Martin de Vries. 'Het vastleggen van Erik Braal is een eerste stap in het verder ontwikkelen van het huidige team.'