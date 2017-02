Verhuizen de zeehonden straks van Pieterburen naar Lauwersoog?

Het moet de toegangspoort tot het door het Unesco bekroonde Waddengebied worden. Een gebouw waar bezoekers voor allerlei zaken terecht kunnen, van excursies tot het bekijken van zeehonden.

De raad in De Marne wil snel weten of zo'n Werelderfgoedcentrum in de haven van Lauwersoog haalbaar is.Het is de bedoeling dat onder andere Zeehondencentrum Pieterburen, Staatsbosbeheer, de Waddenschool en de Exploitatiemaatschappij Havencomplex Lauwersoog zich vestigen in het nieuwe gebouw. Het Werelderfgoedcentrum moet op de plek komen waar nu het Informatie Paviljoen (HIP) te vinden is.'We willen zo snel mogelijk weten of deze partijen meedoen', vertelt CDA-raadslid Wouter Kooi. Hij krijgt daarbij steun van de andere raadspartijen: PvdA, GroenLinks, VVD en ChristenUnie. Ze willen niet dat de gemeente een financieel risico loopt en dat straks partijen afhaken.De gemeenteraad heeft alvast 1 miljoen euro laten reserveren om de andere partijen te laten zien dat ze bereid is te investeren. Ook de provincie steekt 5 miljoen euro in het gebouw.Eind juni wil de gemeenteraad duidelijkheid of de andere partijen ook willen meewerken. 'Ik weet niet of dat helemaal haalbaar is. Ik kan geen toezegging doen of er dan ook handtekeningen gezet zijn', zegt wethouder Herwil van Gelder. Volgens hem is er goed overleg nodig tussen alle partners.'Andere ondernemers in het dorp zijn niet afhankelijk van het Zeehondencentrum. Uit onderzoek is gebleken dat de meeste bezoekers na afloop niet in het dorp gaan eten en naar huis willen', vertelt Van Gelder. Hij zegt dat ondernemers er niet veel last van zullen hebben, ook omdat het wadlopen en het Pieterpad grote trekkers blijven voor het dorp.Donderdag gaat het Zeehondencentrum met het dorp in gesprek om te kijken hoe ze het terrein eventueel aan het dorp kunnen overhandigen. Hiervoor zijn al plannen gepresenteerd.