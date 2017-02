Provincie grijpt niet bij voorbaat in bij Pekela, Veendam en Stadskanaal

Het provinciebestuur gaat niet bij voorbaat ingrijpen bij de herindeling tussen Pekela, Veendam en Stadskanaal. Dat zegt gedeputeerde Patrick Brouns (CDA).

In de drie gemeenten is dinsdagavond een besluit genomen over die herindeling. En die lijkt dus van de baan. Want Pekela en Stadskanaal zijn vóór, maar Veendam is tegen.'Er is op dit moment in twee gemeenten een duidelijke meerderheid voor de herindeling', zegt Brouns. 'Wij gaan nu de argumenten naast elkaar leggen en dan gaan we het gesprek aan met de drie gemeentebesturen.'De provincie wil weten hoe de drie gemeenten hun rol zien in de omgeving. 'Hoe zien zij de toekomst? Hoe kijken ze naar de maatschappelijke uitdagingen en hoe willen ze daar mee omgaan?''Wij gaan op niet al te lange termijn dus eerst in gesprek', aldus Brouns. 'Maar we gaan zeker niet bij voorbaat al ingrijpen. Eerst in gesprek.'