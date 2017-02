Betonnen reconstructies Kamp Westerbork gaan tegen de vlakte

De betonnen reconstructies op het voormalig kampterrein van Kamp Westerbork worden gesloopt. Er komen stalen constructies voor in de plaats, meldt RTV Drenthe.

Het blijkt dat de symbolische betonnen constructies uit begin jaren '90 niet genoeg zeggingskracht hebben voor de jongere generaties. Veel bezoekers van het terrein denken dat de betonnen muren overblijfselen zijn uit de Tweede Wereldoorlog, aldus de omroep . Dat is dus niet het geval.Kamp Westerbork werd na de Tweede Wereldoorlog gebruikt als woonoord voor Molukkers. In de jaren zeventig werd het kamp, dat toen Schattenberg heette, opgeheven. Alle houten gebouwen werden afgebroken of verkocht.Nu wil het Herinneringscentrum weer zo veel mogelijk elementen uit de oorlogsjaren laten terugkeren. Eerder werden al delen van een barak teruggeplaatst, net als originele treinwagons. In de toekomst keren meer originele elementen terug.