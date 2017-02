D66 wint opnieuw het studentendebat

Sandra Beckerman, William Moorlag en Harry van der Molen (Foto: RTV Noord/Sven Jach)

D66 is voor de tweede keer op rij de winnaar van het Ruimtelijk Verkiezingsdebat. Op zich geen verrassing met een zaal vol studenten en medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Geen bloemen voor Van Veldhoven

In 2010 ging GroenLinks er met de winst vandoor en in 2012 nam D66 het stokje over, om het dit jaar niet los te laten. Al leek de zaal na een peiling voorafgaande het debat voorkeur te geven aan GroenLinks.



Winnares Stientje van Veldhoven was overigens niet in de gelegenheid de bloemen in ontvangst te nemen. Zij moest het debat eerder verlaten omdat ze de trein moest halen.



In totaal gingen zes partijen (SP, GroenLinks, PvdA, D66, CDA en de VVD) in de aula van het Academiegebouw met elkaar in debat over duurzame energie, klimaat, krimpregio's en mobiliteit.



Omschakelen in Den Haag

Het noorden werd vertegenwoordigd door de Groningers Sandra Beckerman (SP), William Moorlag (PvdA) en Harry van der Molen (CDA) uit Leeuwarden.



De kandidaat-Kamerleden namen het op tegen de zittende volksvertegenwoordigers André Bosman (VVD), Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) en Stientje van Veldhoven (D66).



En dat viel nog niet mee. 'Zij hebben een hoog tempo', zegt Moorlag, oud-gedeputeerde in Groningen. 'Zittende Kamerleden zijn vooral heel technisch en abstract', zegt Van der Molen. 'Dat wordt met mijn ervaring als wethouder in Leeuwarden wel omschakelen.'



Kans op kamerzetel

Van der Molen viel overigens in de smaak bij de studenten. Voorafgaande aan het debat liet bijna vijf procent van de zaal weten op het CDA te stemmen. Na afloop was dat bijna zeventien procent.



Met de plekken 6 (Beckerman), 9 (Moorlag) en 8 (Van der Molen) staan ze volgens de huidige peilingen op een verkiesbare plek. En is de kans groot dat Noorderlingen na 15 maart in de Tweede Kamer plaatsnemen.

Door: RTV Noord Correctie melden