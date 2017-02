Gooit Veendam de deur naar een herindeling definitief dicht?

Het is niet alleen een Veendammer 'nee' tegen de herindeling met Stadskanaal en Pekela, een aangenomen voorstel laat zien dat Veendam veel verder wil gaan.

De partijen GemeenteBelangen Veendam, SP, VUK en VVD willen dat de gemeente Veendam 'afziet van alle verdere vervolgstappen en/of overleg inzake de voorgestelde herindeling.' Dat is de tekst die in het amendement is opgenomen.De vier partijen doen dit om zo de provincie Groningen duidelijk te maken dat een scenario à la Haren voorkomen moet worden. 'Dit is een krachtig nee van onze kant', zegt fractievoorzitter Christel Knot van GemeenteBelangen Veendam. 'We willen geen deuren openhouden voor een eventuele discussie.'Voorafgaand aan het indienen van het amendement grijpt burgemeester Sipke Swierstra in. Hij legt uit welke mogelijke gevolgen dit amendement heeft.'Denk na of het nu nodig is of het ademendement ingediend moet worden of dat we kunnen volstaan met een uitspraak van de raad. Waarom ik dit deed? Nou, na vandaag moeten we ook weer verder met elkaar. Met de buurgemeenten en de provincie. Dan is het misschien beter om niet al te stevige uitspraken te doen.'Maar een meerderheid stemt alsnog vóór het amendement. 'Wij als raad zijn het hoogste orgaan', zegt fractievoorzitter Pé Langen van VUK. 'Anders kun je ons net zo goed in het Oosterdiep gooien.'De voorstanders van de herindeling zijn teleurgesteld over de tekst van het amendement. 'Ik vind dat je de boel hiermee enorm op slot zet', zegt fractievoorzitter Ans Grimbergen in een reactie. 'Dit is in het nadeel van Veendam en voor de inwoners van Veendam.'Of het amendement het beoogde effect heeft richting het provinciehuis is onduidelijk. 'Wij gaan op niet al te lange termijn eerst in gesprek ', aldus gedeputeerde Brouns.