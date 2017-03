Niet uitgenodigd voor bezoek Klijnsma: 'Dat is bijzonder'

Veendam en Stadskanaal hebben geen uitnodiging gekregen voor het bezoek van staatssecretaris Jetta Klijnsma. Die komt naar Oost-Groningen om over de sociale werkvoorzieningsschappen te praten.

'We zijn blijkbaar geen deelnemer meer aan het Akkoord van Westerlee', zegt wethouder Johan Hamster van Stadskanaal. En dat vindt hij bijzonder. 'Onze raden hebben 'ja, maar...' tegen het Akkoord gezegd. En dat is geen nee.'Volgens Hamster, tevens voorzitter van sociale werkvoorzieningsschap Wedeka, zijn alle Oost-Groninger gemeenten het eens over de strategie en de aanpak. 'Feitelijk hebben we dezelfde doelen voor ogen. Het enige waarover we van mening verschillen is de organisatievorm', laat hij weten.Dat meningsverschil zorgt ervoor dat Oldambt, Pekela, Menterwolde, Bellingwedde, Vlagtwedde en Borger-Odoorn wél geld krijgen voor de aanpak van de SW-problematiek, en Veendam en Stadskanaal niet. Dat steekt bij Hamster.'We zullen uitpluizen of er geen vorm van willekeur plaatsvindt. Het is puur de organisatievorm waarvoor het geld van Klijnsma lijkt te komen. En dat vinden we niet heel redelijk.'Want, zo betoogt Hamster, het geld is niet de oplossing. 'Klijnsma komt nu eenmalig 10 miljoen euro brengen, terwijl er 12,5 miljoen euro per jaar structureel verdwijnt voor de sociaal werkvoorzieningsschappen. De staatssecretaris heeft het probleem zelf gecreëerd.'Geloof in een verzoening tussen de staatssecretaris en de gemeenten Veendam en Stadskanaal heeft Hamster niet. 'Als gemeenten moeten we dit bedrag zelf ophoesten, geld wat we liever voor andere zaken hadden gebruikt.'Desondanks houden beide gemeenten vast aan hun visie. 'Onze aanpak werkt. We vragen alleen aan de staatssecretaris: stel ons in de positie dat we het nog beter kunnen laten werken.'